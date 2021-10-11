دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع جمعية حماية البيئة بحفر الباطن حملة “لنجعلها خضراء“‬⁩ في مسيّج وادي فليج الجنوبي .

وتأتي الحملة ضمن جهود المركز في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن الأستاذ عبد الله بن بصيص أن الحملة تستهدف زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، والتي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية .

حيث تعمل الجمعية وبالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي على إيجاد مواقع مناسبة في حفر الباطن لجعلها متنزهات برية لأهالي حفر الباطن.

وأضاف ابن بصيص: “كما أننا نعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.