استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم عددًا من المراجعين الذين تقدموا بطلب اللقاء عبر خدمة طلب لقاء معالي الرئيس عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية.

خدمات ديوان المظالم

واستمع معاليه خلال الاستقبال لطلبات واحتياجات المراجعين ومقترحاتهم عن معاملاتهم والخدمات التي يقدمها لهم الديوان من خلال محاكمه وإدارته، حيث وجه بالعمل على سرعة إنجاز وإجراء ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

مما يذكر أن بوابة الديوان الرقمية تتيح لعموم المراجعين خدمة طلب لقاء معالي الرئيس حيث يستقبل المراجعين يوم الأربعاء من كل أسبوع، بهدف الاستماع لطلباتهم في سبيل الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة- أيّدها الله -.