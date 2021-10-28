أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية أمس مناسك العمرة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤلين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية أمس مناسك العمرة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤلين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً