أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية أمس مناسك العمرة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤلين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.