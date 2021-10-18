رفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، تجاه القرارات السامية الكريمة الصادرة بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

آلية التحول الوطني

فيما ثمن الرئيس والأعضاء الخطوات الواثقة التي تخطوها آلة التحول الوطني ورؤية 2030 المباركة، في الارتقاء بمستقبل المنطقة، وإبراز مقوماتها في كافة المجالات إلى جانب مثيلاتها من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وعبر رئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج اللواء المهندس د. عبدالعزيز محمود الجهني عن سعادته وعظيم شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله -، على ما يولونه من اهتمام بالغ في دفع عجلة التطوير قدما نحو العالم الأول.

قرارات حكيمة

ووصف “الجهني”، القرارات الحكيمة بإنشاء هيئة تطوير أملج وعدد من محافظات المنطقة الشمالية الغربية، بـ”قرارات المستقبل”، وقال: نحن في المجلس البلدي كغيرنا من مؤسسات وهيئات وأبناء وبنات محافظة أملج تلقينا الخبر بوافر البشر والتقدير، وكلنا جنود مخلصين في خدمة وطننا الغالي بجميع ما نملك ونستطيع.