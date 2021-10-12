استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة علاقات التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.