تلقى راكب تاكسي رصاصة في الرأس أردته قتيلًا بعد تلاسن حاد بينه وبين سائق تاكسي حول ثمن الأجرة، في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

تفاصيل الجريمة البشعة

وبحسب المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل، هوحر عزيز، فقد وقع الحادث في قضاء بنسلاوة التابع للمحافظة، ونتيجة الاختلاف على سعر أجرة التاكسي، قام سائق سيارة الأجرة بإطلاق النار على الراكب المجني عليه، ليصيبه برأسه ويتسبب بمقتله فورًا.

وأوضح أن السلطات الأمنية لا تزال تبحث عن السائق القاتل، الذي لاذ بالفرار لجهة غير معلومة، للقبض عليه.

مهنة سائق الأجرة في العراق

وتسببت الجريمة في حالة من الغضب والتذمر عبر مواقع التواصل حيث اشتكى العديد من المواطنين العراقيين من سلوكيات سائقي الأجرة داعين إلى وضع ضوابط لممارسة هذه المهنة والرقابة عليها.