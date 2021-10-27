انتهت مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، اليوم، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022، بفوز الأهلي برباعية دون رد.

ملخص مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الأهلي أسفر عن الهدف الأول للتونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ21.

بيرسي تاو يُسجل هدفين:

وبعدها بدقيقتين أضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر بمهارة فردية مميزة، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي أفشة.

واستمر ضغط المارد الأحمر ليضيف اللاعب تاو الهدف الثاني له والثالث لـ الأهلي بالدقيقة الـ33، وذلك بعد احتسابه من قبل حكام تقنية الفيديو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، بتأخر الإسماعيلي بثلاثية دون مقابل في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الجيش المصري “برج العرب” بمدينة الإسكندرية المصرية.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، طرد الحكم محمد عادل، اللاعب المالي أليو ديانج من النادي الأهلي بعد تدخل عنيف منه على اللاعب محمد الشامي لاعب الإسماعيلي في الدقيقة الـ75.

وأضاف الأهلي، رابع الأهداف عبر اللاعب أحمد عبدالقادر بعد أنه راوغ لاعبين من الإسماعيلي ليسجل رابع أهداف الأهلي في الدقيقة الـ89.

وينجح الأهلي في تحقيق أول 3 نقاط في الدوري المصري للموسم الجديد 2021/ 2022.

وسيواجه الأهلي، فريق البنك الأهلي الأحد المقبل في الجولة الثانية، بينما يواجه الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية الأحد المقبل أيضًا.