أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التحقق من بيانات العاملين لأصحاب الأنشطة الزراعية.

هدف الربط:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن هذا الربط له العديد من المميزات؛ حيث يوفر الوقت والجهد للمستفيد، ويسهل الوصول للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى التحقق من البيانات بشكل آمن.

برنامج ريف:

وكانت البيئة والمياه والزراعة قد أوضحت في وقت سابق متطلبات واشتراطات تسجيل المواطنين الراغبين في برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف).

شروط القبول في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.