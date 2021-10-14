وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لـ جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر الماضي.

رونالدو الأفضل في اليونايتد

وعلق النجم البرتغالي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” شكرًا لكم يا رفاق على تصويتكم لي”.

وانتقل النجم البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد، في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد رحلة دامت لـ3 سنوات، ووقع الدون مع الشياطين الحمر على عقد لمدة موسمين.

وكان نجم اليونايتد دخل في منافسة مع محمد صلاح وجواو كانسيلو، وإسماعيل سار وألان ماكسيمين وأنطونيو روديجير، على منافسة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي.

رقم قياسي لأيقونة منتخب البرتغال

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حقق كريستيانو رونالدو أيقونة منتخب البرتغال رقمًا مميزًا في مباراة منتخب بلاده ضد قطر السبت الماضي في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

وذكر موقع Transfer Market أن كريستيانو صاحب الـ36 عامًا شارك في مباراته الدولية رقم 181 ليكون اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده بالمباريات الدولية، ونجح كذلك في التفوق على الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خاض 180 مباراة دولية.

ويُطارد رونالدو على صعيد المشاركات الدولية، 4 لاعبين وهم المصري أحمد حسن والكويتي بدر المطوع والعماني أحمد مبارك وسه تشين آن لاعب منتخب ماليزيا السابق، حيث يتفوقون عليه جميعًا في صعيد المباريات الدولية برقم يتجاوز الـ181 مباراة.