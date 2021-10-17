أعلن نادي الاتفاق قبل قليل عن التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب خالد العطوي.

مدة عقد فلادان مع الاتفاق

وسيدرب ميلويفيتش صاحب الـ51 عامًا، فارس الدهناء حتى نهاية الموسم الرياضي 2022/2023.

وسيتولى ميلويفيتش قيادة الجهاز الفني للنواخذة مع أول حصة تدريبية مقبلة للفريق بعد غد الثلاثاء.

ومن أبرز الفرق التي دربها فريق جفور ايفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق أمونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستارالصربي، والنادي الأهلي السعودي وفريق أيك أثينا اليوناني.

إنجازات فلادان مع الأندية التي دربها

وحقق فلادان الدوري الصربي عام 2017م وعام 2018م بجانب كأس صربيا عام 2015م، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2017م، وحصل على أفضل مدرب صربي عام 2018م .

وكان فارس الدهناء، خسر أمس السبت من فريق الأهلي برباعية دون رد في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.