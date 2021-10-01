أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للبرازيلي مانو مينيز خلال الفترة المقبلة.

إنجاز بيدرو إيمانويل مع التعاون:

ويعود المدرب البرتغالي صاحب الـ45 عامًا إلى السعودية من جديد، بعدما درب نادي التعاون في موسم 2018- 2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

وبعد التعاون سبق لـ بيدرو تدريب ناديي ألميريا الإسباني والعين الإماراتي قبل توليه مهمة تدريب العالمي.

النصر يهزم أبها في مباراة مثيرة:

يذكر أن العالمي كان هزم فريق أبها بنتيجة 3/ 1 مساء أمس الخميس بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.