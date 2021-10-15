يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال يتألق

ويُعد الهلال الفريق الوحيد في السبع جولات الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي لم يخسر أي لقاء، حيث هزمت بقية الفرق في مباراة واحدة على الأقل.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز على الطائي، التعاون والاتفاق، وتعادل أمام الباطن، الشباب والحزم.

كما يُعد الزعيم الأكثر صناعة للفرص بـ34 فرصة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 7 جولات، متفوقًا على الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يستعد للآسيوية

على الجانب الآخر، يلعب الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم سجلًا كبيرًا ضد الأندية الإيرانية في جميع البطولات الآسيوية، حيث إنه خاض أمامهم 40 مواجهة، ويمكن الاطلاع على نتائج المباريات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).