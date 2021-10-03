توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقة نجران ,وتنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك،المدينة المنورة ومكة المكرمة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط .،

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.