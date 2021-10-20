أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى منطقة القصيم، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.