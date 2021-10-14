نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.

سحب ممطرة:

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.