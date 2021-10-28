واصلت منطقة “رياض سفاري” اليوم فعالياتها ورحلاتها المتنوعة التي انطلقت أمس الأول 26 أكتوبر الحالي لمنح الزوار أوقاتًا فريدةً وممتعةً وسط حياة برية جُمعت عناصرها من كل أنحاء العالم، لتصبح إحدى الوجهات المميزة لزوار فعاليات موسم الرياض 2021.

وشهدت المنطقة اليوم إقبالًا جماهيريًّا واسعًا من الزوار الذين استنفدوا جميع التذاكر؛ ليعيشوا التجربة التي تتيحها الفعاليات بمزيج من أنواع الترفيه البري المستهدف لمختلف الفئات العمرية من عائلات وأطفال وأفراد.

وتتميز المنطقة التي تبعد عن الجهة الغربية للعاصمة الرياض 80 كلم، بتأمين بيئة طبيعية ومفتوحة في الهواء الطلق يمكن للزوار الاستمتاع من خلالها بالحيوانات البرية في أجواء تتناسب مع طبيعة تلك الحيوانات وفق أساليب حديثة توفر أقصى سبل الحماية وأكثرها أمانًا على مستوى العالم.

وتستمد “رياض سفاري” أهميتها وتفردها من استقطابها لأكثر الحيوانات البرية ندرةً على مستوى العالم، واستحداث مفاهيم جديدة للترفيه في مجال الحياة الفطرية بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية في مجال حدائق السفاري والمتنزهات البرية.

وتحتضن المنطقة أبرز الحيوانات العربية، كما تتيح للزوار مراقبة أساليبها الحياتية ومعرفة سلوكياتها من خلال مميزات الاقتراب الآمن، وعيش أدق التفاصيل بما يحقق تجربةً فريدةً، ويعكس مدى احترافية التجهيزات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

ولاهتمام “رياض سفاري” بالعائلات والأطفال والأفراد فإنها توفر عددًا من العروض المتنوعة في الألعاب المائية، ومناطق المغامرات، ومسرح العروض، إضافةً إلى حديقة للطيور، ومزرعة للحيوانات الأليفة، و24 مقهًى ومطعمًا بجلسات داخلية وخارجية تساعد الزوار على عيش التجربة والاستمتاع بتفاصيلها.

وتنتشر عدة مواقع لفعاليات متنوعة، منها برج الشجرة الذي يتيح كشف المنطقة من أعلاها عبر التلسكوب، وألعاب التحدي والمهارة لمختلف الأعمار، إضافةً إلى لعبة البينتبول، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومتجر الهدايا الذي يتيح للزوار شراء عدد من المنتجات المستلهمة تصاميمها من طابع منطقة رياض سفاري.