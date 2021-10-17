بدأت مساء اليوم فعاليات الحملة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع برنامج ريف ، تحت عنوان “ريف يدعمك” ، وذلك بمركز “ذي رجن مول” بمحافظة أبو عريش.

حملة لمدة 3 أيام:

وأوضح مدير مركز ريف بالمنطقة المهندس عبده الراجحي ، أن الحملة ستتواصل لمدة ثلاثة أيام للتعريف بخدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة ريف، وخصوصًا برامجها التي تتعلق بزراعة البن والزراعات البعلية وزراعة الفواكه وبرامج النحالين ، وآليات وشروط التسجيل في حملة “ريف يدعمك” داعيا المزارعين للاستفادة من الدعم المقدم خلال الحملة في المجالات الزراعية المشمولة بالدعم في برنامج ريف.

