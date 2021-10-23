أكدت الأميرة ريما بنت بندر أهمية الحفاظ على البيئة واستثمار إمكانياتها والحفاظ على الكائنات الفطرية.

وأضافت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء “إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به لن يكون هناك مستقبل”.

فيديو | الأميرة ريما بنت بندر: إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به لن يكون هناك مستقبل #الإخبارية#مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/tjuiRt0gtk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021

بيئة آمنة وصحية

وتابعت خلال المنتدى “نستذكر ما قاله الملك سلمان “صحة الإنسان أولاً”، موضحة أن المملكة هدفها توفير بيئة آمنة وصحية لأبنائها.

فيديو | نستذكر ما قاله #الملك_سلمان: صحة الإنسان أولاً.. الأميرة ريما بنت بندر: #المملكة هدفها توفير بيئة آمنة وصحية لأبنائها #الإخبارية#مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/CMfb1QAk2o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021

وقالت الأميرة ريما بنت بندر إن الفهد الكائن البري المفضل لديها وهناك مبادرات وخطط للحفاظ على القطط الكبيرة المهددة بالانقراض.