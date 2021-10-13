اعتمد الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تعيين الأميرة ريما بنت بندر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، كعضو في لجنة التنسيق لـ دورة الألعاب الصيفية في مدينة “بريزين” الأسترالية.

الأميرة ريما عضوة بلجنة التنسيق:

وذكر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” أن الأميرة ريما سوف تكون عضوة بلجنة التنسيق لأولمبياد بريزين في أستراليا التي تبدأ في عام 2032.

النسخة المقبلة في باريس:

وسوف تكون النسخة المقبلة من الأولمبياد تُقام في عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.