أكدت الأميرة ريما بنت بندر، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن المملكة تولي أهمية قصوى ببناء الإنسان وصحة ومستقبل أبنائها.

وقالت خلال المنتدى، نستذكر ما قاله الملك سلمان “صحة الإنسان أولاً”، موضحة أن المملكة هدفها توفير بيئة آمنة وصحية لأبنائها.

فيديو | نستذكر ما قاله #الملك_سلمان: صحة الإنسان أولاً.. الأميرة ريما بنت بندر: #المملكة هدفها توفير بيئة آمنة وصحية لأبنائها #الإخبارية#مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/CMfb1QAk2o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021

يذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم السبت، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة؛ لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

خارطة طريق لحماية البيئة

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

كما مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

انطلاق مبادرات التشجير

وأعلن ولي العهد، بافتتاح المنتدى، بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.