أصبح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قريبًا من تحقيق إنجاز مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

رينارد في طريقه لتحقيق إنجاز مميز

ويسير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستوى مميز للغاية مع رينارد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقام الأخضر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسينضم هيرفي رينارد إلى قائمة المدربين الذين نجحوا في تأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم مرتين متتاليين مع منتخبين من قارتين مختلفين، حيث إنه سبق وقاد منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018.

وتجنب رينارد الخسارة مع الأخضر في 9 مباريات متتالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ليعادل الرقم المسجل باسم المدربين السابقين للأخضر، البرازيليين ماريو زاجالو في 1982، وأنجوسو في 2007.

الأخضر يفوز ويتصدر مجموعته بالتصفيات

وواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تألقه وتجاوز عقبة الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وبعد الفوز على الصين، رفع المنتخب السعودي لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.