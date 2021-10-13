يسير الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازات مميزة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته

ولعبت السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق لافت من اللاعبين.

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.

الأخضر يتألق مع رينارد

وتجنب رينارد الخسارة مع المنتخب السعودي في 9 مباريات متتالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ليعادل الرقم المسجل باسم المدربين السابقين للأخضر، البرازيليين ماريو زاجالو في 1982، وأنجوسو في 2007.

ويطمح الفرنسي هيرفي رينارد للانفراد بالرقم القياسي المتمثل في عدم الخسارة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 10 مباريات متتالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال.

وواصل هيرفي كتابة التاريخ، حيث أصبح أول مدير فني ينجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية مسجلًا أفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.