تعرضت محافظة سايتاما المجاورة للعاصمة اليابانية طوكيو لهزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، وبحسب حساب اليابان بالعربي على تويتر لا توجد مخاوف من موجات تسونامي.

وصباح أمس قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالًا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي، الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يسبب موجات مد تسونامي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)/ إن الزلزال وقع في حوالي الساعة (02.46) صباحًا بالتوقيت المحلي (17.46 مساءً الثلاثاء).