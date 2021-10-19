أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً عنيفاً بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان وتركيا شعروا بالهزة.

مركز رصد الزلزال

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومتراً من جنوب جزيرة رودس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هزة بالقاهرة ولبنان

وقالت “رويترز” نقلاً عن شهود إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال.

وأوضح “لبنان 24” أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.