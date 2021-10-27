يترقب عشاق الفن ومحبو الموسيقى بعد غد الجمعة موعدهم مع الأوركسترا المصرية، في حفل موسيقي تقدمه دار الأوبرا المصرية في “محمد عبده أرينا” بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021.

ويأتي الحفل الذي تقدمه الأوركسترا التابعة لدار الأوبرا المصرية بهدف عزف الأنغام الموسيقية الأصيلة أمام 7 آلاف من جمهور الفن وزوار موسم الرياض خلال اليومين المقبلين 29- 30 أكتوبر الحالي.

وتستعرض الأوركسترا المصرية خلال الحفل نماذج من الموسيقى المصرية العريقة وأعمال كبار الفن المصري، أمثال الموسيقار محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة، وشادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.

وتقدم الأوركسترا عرضًا موسيقيًّا ضخمًا تعزفه فرقة موسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة أكثر من 40 عازفًا وعازفةً، وسيؤدي عدد من فناني جيل الشباب أعمال كبار الموسيقيين المصريين، وتأتي في مقدمتهم النجمة “مي فاروق” التي عُرفت بإحياء هذا النوع من الحفلات، حيث شاركت بعدد منها داخل المملكة.

وتأتي الحفلة الموسيقية للأوركسترا المصرية ضمن إطار التنوع الترفيهي في موسم الرياض 2021، واهتمامه بالألوان المتعددة للفنون المحلية والإقليمية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، وتسهم في تطوير الفعاليات الترفيهية ومجالات الفنون والإبداع.

وتعد الأوركسترا المصرية ضمن الجهات الموسيقية التي شاركت في موسم الرياض 2019 على مسرح أبو بكر سالم في أجواء شتوية ماطرة عاش معها الجمهور أجواء الأغنية المصرية في حقب الخمسينات والستينات.

وتعود بدايات تاريخ الأمسيات الموسيقية للأوركسترا المصرية في المملكة إلى إبريل 2018 عندما قدمت عروضها بمشاركة 45 عازفًا على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، قبل أن تحط رحالها على مسرح الراحل طلال مداح في مدينة أبها، وتواصل عزفها في مدن جدة والطائف والمنطقة الشرقية.