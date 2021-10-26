واصلت فعاليات منطقة “كومبات فيلد” اليوم توثيقها لتاريخ الأسلحة التاريخية السعودية، بدءًا من قطع السلاح وأدواته التي استخدمت خلال عهد الدولتين السعوديتين الأولى والثانية، والمملكة العربية السعودية.

وتستمر منطقة “كومبات فيلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في تقديم فعالياتها المتنوعة لليوم الرابع على التوالي بعد افتتاحها في 23 أكتوبر الحالي، وفتح أبوابها للزوار حتى مارس 2022م.

بنادق وسيوف ورماح:

وتحوي المنطقة متحفًا مخصصًا للأسلحة التاريخية، يعرض عددًا من البنادق والسيوف والرماح التي جذبت اهتمام زوار المتحف ومحتوياته التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1744هـ، إضافة إلى مجموعة من السيوف الدمشقية والهندية، وأنواع من الشلف والترس، ومجموعة من البنادق، وأكثر من 100 سلاح، و500 قذيفة تاريخية، وسروج الخيل، وأزياء تماثل ملابس الفرسان في المعارك القديمة.

توحيد المملكة:

ويتميز المتحف بأجواء مماثلة لمضامين الفعالية المتخصصة في الألعاب القتالية، إذ يجتمع تحت سقفه عدد من أدوات السلاح التي يفوق عمرها 300 عام، كما يستعرض تفاصيل الأسلحة السعودية التي صنعت بالتزامن مع توحيد المملكة، إضافة إلى الأسلحة العالمية المعروضة في الجانب الآخر من المتحف، مثل الرشاش، والأسلحة النارية المتطورة في ذلك الحين.

وتمثل القطع والأسلحة في المتحف تاريخ الأسلحة السعودية من جميع مناطق المملكة، بدءًا من العاصمة الرياض وضواحيها، حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن الأحساء ونجران وحائل، وبقية المناطق والمدن السعودية التي تضم عددًا من الأدوات المتعلقة بالأسلحة التاريخية وقطعها المتعددة.