أوضح سامي النجعي لاعب الفريق الكروي الأول في النصر أن العالمي سيقاتل للفوز على الهلال والعبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا، مضيفًا أن كلمة العالمي ستكون الأقوى غدًا.

النصر كلمته ستكون الأقوى

وتحدث النجعي بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال قائلًا: “أبارك لنا ولـ الهلال، الوصول إلى نصف النهائي، ونحن نريد كسب المباراة غدًا”.

وأضاف النجعي: “العالمي والهلال فريقان كبيران ولكن كلمتنا ستكون الأقوى “.

توقيت ديربي الرياض المرتقب

يذكر أن ديربي الرياض سينطلق غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض

ويسعى العالمي للتأهل إلى الدور النهائي في البطولة الآسيوية والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بينما يرغب الهلال في الوصول للنهائي والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.