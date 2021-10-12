ظهر النجم سامي النجعي بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الصين، ليكون أبرز لاعبي الأخضر في المواجهة.

الأخضر يتقدم في الشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بتقدم الأخضر بهدفين دون رد سجلهما سامي النجعي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.

الإشادة تنهال على سامي النجعي:

وأثنى الإعلاميون والنقاد الرياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى النجعي، وقال عبدالله المجحم: “تم تلقيح المنتخب الصين بجرعتين بشوط الأول.. سامي النجعي ما زال يتألق ويسجل هدف ثاني”.

وعلق خالد القحطاني قائلًا: “ما زال سامي النجعي يبرهن أن قراءة هيرفي رينارد للمباراة عظيمة جدًّا، اختار اللاعب الأسلم على كل لعيبة الأطراف المتوقعين .. وكانت نتيجة اختياره هدفان في شوط قابلة للزيادة.. رهانك الكاسب يا كوتش”.

وكتب أحمد الفهيد: “شكرًا على متعة الأداء، شكرًا على الحضور المذهل، شكرًا على الفرح الذي ملأت به صدور السعوديين.. (يا رب تكمل)”، وقال عبيدالله العيسي: “النجعي “ستايل” مختلف عن كل لاعبي الوسط السعوديين ، لاعب ذكي جدًّا في التحرك وفي توقع مسار الهجمة .. لاعب وسط برتبة هدّاف”.