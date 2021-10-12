نجح نجم الأخضر، سامي النجعي، في فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا في مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2022.

سامي النجعي يسجل الهدف الأول:

وتلعب السعودية ضد الصين الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة“، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وبدأت مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني بشكل سريع وضغط كبير من لاعبي الأخضر، قبل أن يتمكن سامي النجعي من تسجيل الهدف الأول من تسديدة مميزة عند الدقيقة 15.

ترتيب مجموعة الأخضر:

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.