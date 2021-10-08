كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور سر التألق اللافت للاعبي العالمي مع الأخضر بعد مباراة اليابان في تصفيات كأس العالم 2022.

سر تألق لاعبي النصر مع الأخضر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “هل تعلم لماذا يبدع لاعبي النصر في المنتخب ولا يبدعون في النادي.. الجواب.. لأن في المنتخب معسكر ويكون اللاعب متفرغًا للتمارين بانتظار المباريات فقط.. الانضباط هو من يصنع النجوم ويحافظ عليهم”.

وظهر لاعبو النصر الذين شاركوا في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني بشكل مميز، حيث شهدت التشكيلة الأساسية تواجد عبدالله مادو، عبدالإله العمري وسلطان الغنام، وشارك في الشوط الثاني سامي النجعي وفراس البريكان صاحب هدف الفوز.

المنتخب السعودي يتألق في التصفيات

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.