أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني، في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقسًا رطبًا على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.