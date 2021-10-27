أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء في منطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظات المهد ووادي الفرع والعيص، حيث تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم.