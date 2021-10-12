أكدت مفوضية الانتخابات العراقية سحب النتائج لتعديلها، بعد إضافة نتائج 8574 صندوقًا.

من جهته، هنّأ البيت الأبيض الحكومة العراقية الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال: إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: “نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة، بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي”، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

الانتخابات العراقية:

وبدورها قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين: إن “الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد”. وأضافت: “حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن فيولا فون كرامون قولها: إن الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد، وإن يوم الاقتراع “كان هادئًا ومسالمًا”.

وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة، مشيرة إلى أن البعثة رصدت “إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيًّا من الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات”. وقالت: إن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.