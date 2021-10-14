أعلنت شركة سدافكو عن موافقة مجلس الإدارة لطلب تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة والتر ماتيجس وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر 2021م.

إستلهارت رئيساً تنفيذياً:

كما قرر مجلس إدارة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو، بحسب بيان على موقع السوق المالية (تداول)، الموافقة على تعيين باتريك إستلهارت رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 01 نوفمبر 2021م، وسيستمر الرئيس التنفيذي الحالي والتر ماتيجس لتوفير التوجيه والدعم لأعمال الشركة ولضمان سلاسة انتقال مهامه للرئيس التنفيذي الجديد.

وأعرب مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقديره لـ ماتيجس على أدائه وجهوده خلال فترة رئاسته للشركة التي شهدت نمواً مميزاً وتوسعاً في أعمالها، متمنياً له التوفيق، كما تمنى لـ إستلهارت التوفيق والنجاح في عمله رئيساً تنفيذياً للشركة.