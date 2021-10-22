احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم الجمعة، بتخريج أولى دفعات معسكر علوم البيانات الحضوري والافتراضي الذي أُطلق شهر يوليو الماضي، ممثلةً بخمسة وثلاثين خريجًا وخريجة؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف الأساسي لمبادرة (أكاديمية سدايا) بتخريج أكثر من 900 متخصص من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.

وجرت مراسم الاحتفال بحضور المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وعدد من سفراء الدول الصديقة.

تأهيل 20 فريقًا:

كما شهدت المناسبة إعلان تأهيل (20) فريقًا لمرحلة المعسكر التدريبي للمسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) في نسختها الثانية، التي ستتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم وإتاحة فرص لهم لإنجاز النسخ النهائية من أعمالهم الفنية؛ ليتم اختيار أفضل (20) عملًا فنيًّا، يترشح منها ثلاثة أعمال للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.

وتأتي المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) إحدى المبادرات الإضافية الأساسية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تشهد تجمع المهتمين بالموسيقى والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي؛ للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث حظيت هذه النسخة باهتمام كبير ومشاركة عالمية حيث بلغ عدد المتقدمين 8400 فنان ومبرمج يمثلون 69 دولة وتم اختيار 500 مرشح يمثلون 164 فريقًا.

من جانبه، هنأ الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهودهم المبذولة والحثيثة خلال فترة المعسكر، والتي جاءت انعكاسًا لحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة لهم من أجل تطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم الابتكارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

تطوير الكفاءات الوطنية:

وأكد أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي يُعد إحدى الأولويات المتصدرة التي تعمل عليها (سدايا) وتحظى بدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حرصًا منه على دعم هذا القطاع الحيوي بالكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعدّ تجربة معسكر علوم البيانات شاملةً للتعلم المبني على مشاريع ومهمّات وتحديات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين، كما ساهم تطوير النسخة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) من خلال إضافة مسارات متنوعة في توسيع دائرة القبول مما مكن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي ذلك بشراكتها المميزة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومعهد مسك للفنون، ومساهمة شركة الاتصالات السعودية ورعايتها لحفل خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي).