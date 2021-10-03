بعبارات الترحيب والكرم والضيافة التي امتازت بها 13 منطقة من مناطق المملكة، يستقبل مجمع “سرد” زواره في جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو دبي 2020م الذي تستضيفه الإمارات ويستمر ستة أشهر.



وفي محاكاة لتلك المناطق وما تحويه من عادات شعبية ومأكولات تميز كل منطقة عن الأخرى، وبصورها الجميلة المعلقة على الأروقة، التي ازدان بها المجمع، نبعت فكرة سرد أحد أقسام جناح المملكة في إكسبو هذا العام، وهو عبارة عن مجمع يحوي مطعماً ومتجراً للهدايا التذكارية وقسماً للحلويات والمثلجات جهزت بطريقة مبتكرة مستوحاة من محاصيل مناطق المملكة وبأطباق صديقة للبيئة.

ويقدم “سرد” الذي حظي باهتمام وتفاعل واسع من زوار جناح المملكة القهوة العربية بنكهات يفوح منها عبق مناطق المملكة المختلفة إضافة إلى أشهر أنواع التمور بأكواب قابلة للأكل ومعدة من المعمول والكليجا.

ونوهت مديرة قسم الأطعمة في “سرد” نورة الطبيب بأن المطعم يتميّز بطريقة إعداده وتقديمه أشهر الأطعمة السعودية من خلال دمج أكلات شمال المملكة بأكلات جنوبها وشرقها بغربها في طبق واحد مستدام, ونالت إقبال واستحسان الجمهور.

ووضع على علب حفظ الطعام صور تحكي قصصاً عن المحاصيل الزراعية وثقافة مناطق المملكة، إضافة إلى”باركود” يسرد هذه القصص.

وتحدثت الطبيب أن “الغرفة” هي الطبق الرئيس الذي يتضمن أشهر وجبات مناطق المملكة وبمعدل وجبة كل أسبوعين، إضافة إلى مثلجات صنعت بنكهات من محاصيل المملكة ومنتجاتها التي نالت استحسان الزوار.

ويعمل الطاقم السعودي في “سرد” في حركة دؤوبة مستمرة، أشبه بخلية النحل التي لا تهدأ؛ بغية إبراز الموروثات الشعبية التي تتميز بها مناطق المملكة الـ13، مما أضفى على الجناح عبقاً من تلك المناطق، يشعر الزائر بقربه منها، كأنه زارها جميعاً.

قائمة طعام:

ولكون الطعام جزءاً من ثقافة الشعوب كُتبت قائمة “سرد” بلهجات المملكة المختلفة كما أن قائمة اللغة الإنجليزية كتبت بالطريقة نفسها التي ينطق بها السعوديون.

وحظي قسم المثلجات بقبول واسع حيث يقدم المثلجات بنكهات محاصيل المملكة، وكان أبزها “حبة البركة, والرمان والخزامى, ومانجو إضافة إلى آيس كريم الشوكلاتة, واللقيمات”.

هدايا وذكريات:

وفي قسم الهدايا والذكريات يقدم سرد تحفاً وملابس ومنتجات مستوحاة من ربوع المملكة في إصدار محدد لأيام فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.