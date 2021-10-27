وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور رسالة إلى مدرب العالمي، البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد تراجع المستوى مؤخرًا.

سرور يطالب بيدرو بتجهيز اللاعبين جيدًا

ونشر هاشم سرور صورة مدرب النصر بيدرو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “لو كنت مكانك لأبكيت الكثير من الخصوم تجهيز اللاعبين بدنيًا ونفسيًا ومعنويات”.

وتابع قائلًا: “وتجهيز فريق أثناء اللعب يخدم على تاليسكا في مكان تواجده للتصويب هذا اللاعب الوحيد المقلق لجميع الحراس لو أخذ راحته عند التصويب، أراهن أن يكون هداف الفريق لو تم التكتيك !!”.

النصر هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء وتراجع النتائج محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العالمي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل.