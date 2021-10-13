لم يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السعال في اجتماع افتراضي مع وزراء في حكومته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا.

ورصد شريط فيديو بوتين وهو يسعل مرارًا أثناء الاجتماع الرسمي، واضطر الرئيس الروسي لوضع يده على فمه مع تتالي السعال، في وقت كان الوزراء يدلون بدلوهم في الاجتماع.

ولفت سعال الرئيس المتواصل انتباه الوزراء المشاركين في الاجتماع، وقالت مسؤولة روسية لبوتين إنها وزملائها قلقون عليه، ليرد عليها: “لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام”.

فحوص يومية:

وقال إنه “يجري فحوصًا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى، لذلك يبدو كل شي جيدًا”.

وأعرب عن اعتقاده أن الأمر مرده ممارسته للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، الذي يتصف بالبرودة في هذه الفترة من السنة في روسيا.

ومما زاد من التكهنات باحتمال إصابة بوتين بفيروس كورونا هو انسحابه من اجتماع مقرر لمجموعة العشرين، الثلاثاء، خصص لأفغانستان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

مناعة قوية:

وفي مواجهة هذه التكهنات، قلل الرئيس الروسي (69 عامًا) من المخاوف الصحية، مؤكداً أن مناعته قوية، مبررًا غيابه عن اجتماع قمة العشرين، بسبب ازدحام في جدول الأعمال.

وتلقى الرئيس الروسي جرعتين من اللقاح الذي وزعته بلاده على دول عدة حول العالم.