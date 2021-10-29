هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وبحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 1775.76 للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 بالمائة إلى 1778.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.

صعود الدولار:

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار؛ مما يقلل الإقبال على الذهب.

لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمائة وسبعة بالمائة على الترتيب.

الفضة اليوم:

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 23.76 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 1955.08 دولار للأوقية.