ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تراجع المخزونات في أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، وسط أزمة طاقة دفعت المشترين الأجانب إلى البحث عن براميل أرخص.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في نيويورك فوق 83 دولارًا للبرميل مما يمحو انخفاضًا في بداية الجلسة، مع تباطؤ الدولار، فيما كسب خام برنت القياسي العالمي أكثر من 1% مرتفعًا فوق 85 دولارًا.

تقلب الأسعار:

وبينما كانت الأسعار الرئيسية متقلبة خلال الجلستين الماضيتين، ارتفع هيكل السوق مع هبوط مخزونات كوشينغ نحو مستويات منخفضة للغاية. في حين قالت السعودية هذا الأسبوع: إن أي نفط إضافي من أوبك+ لن يفعل الكثير لترويض ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

مكاسب النفط:

ويقترب النفط من إنهاء الأسبوع على مكاسب جديدة، بعد ارتفاع حاد مدعوم بأزمة الطاقة العالمية.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights: “صعود النفط بسبب أزمة الطاقة قد يواجه المزيد من التعثرات، لكن من الصعب رؤيته يتلاشى دون حافز رئيسي”.

وأضافت أن تقلبات الأسعار تشير إلى تزايد التوتر؛ حيث تشير المؤشرات الفنية إلى منطقة ذروة الشراء في النفط الخام، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

وارتفع الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 2014 هذا الأسبوع، حيث تزامنت أزمة الطاقة- التي سببها نقص الفحم والغاز الطبيعي- مع التعافي الاقتصادي من الوباء.