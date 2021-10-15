علق الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش على سعر تذكرة مباراة النصر ضد فريق الوحدة الإماراتي، التي تنطلق غدًا السبت بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد الدويش قائلًا اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر” : “لعل كرة القدم لا تصبح ترفيهًا للمقتدرين، سعر تذكرة المباراة 200 ريال فقط!”.

توقيت مباراة النصر والوحدة:

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك”، كما تنقل المباراة عبر منصة شاهد وقناة SSC في السعودية.

وسيكون الحضور الجماهيري في المباراة بنسبة 100%، وذلك بعد قرار من وزارة الرياضة أمس الخميس برفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100%.

إيمانويل يطلب دعم الجماهير:

ووجه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة خاصة لجماهير النادي، وذلك قبل مباراة الوحدة.

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة قائلًا: “رسالتي لجماهير العالمي، معًا سنكون أقوى، نتمنى غدًا الملعب ممتلئًا والدعم مستمر طوال وقت المباراة”.

وواصل إيمانويل قائلًا: “مباراة الغد تعتبر نهائية، وأعرف فريق الوحدة جيدًا وأعرف أيضًا لاعبي فريقي ووضعت الخطة المناسبة للفوز غدًا”.