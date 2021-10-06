حقق مؤشر السوق السعودية، أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.5% خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ووصل إلى 11613.82 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاعا منذ 15 عامًا.

ارتفاع القيمة السوقية:

وعاودت القيمة السوقية لأرامكو السعودية الارتفاع إلى تريليوني دولار بعد ارتفاع السهم بـ5% هذا الأسبوع، وصعد سهم عملاق النفط بجلسة اليوم أكثر من 2% إلى 37.85 ريال.

وارتفعت أسهم 79 شركة في السوق، فيما تراجعت أسهم 54 شركة، وبلغت قيم التداولات 419.2 مليون ريال، بعد التداول على 9.82 مليون سهم.

أسهم أرامكو تتصدر:

وجاءت أسهم شركة أرامكو في مقدمة الأسهم النشطة بالسوق، محققة ارتفاعا نسبته 1.08% ووصلت إلى 37.45 ريال للسهم، ثم أسهم مصرف الراجحي التي ارتفعت بنسبة 1.25% ووصلت إلى 129.8 ريال للسهم.

وتصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 2.76% ووصل إلى 17.9 ريال للسهم، تلاه شركة سبكيم، الذي جاء أيضا بالمرتبة الثالثة بالأسهم الأكثر نشاطا، وارتفع 1.77% ووصل إلى 43.2 ريال.