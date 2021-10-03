كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية عن صرف أكثر من مليون و 900 ألف وصفة علاجية، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي بأنه خلال هذا العام حصلت المدينة على المركز الأول بأعلى عدد تسجيل أخطاء دوائية خلال شهر إبريل من خلال مؤشر بلاغات الأخطاء الدوائية بوزارة الصحة.

وأشارت البريكي إلى أن برنامج الإقامة في الصيدلة الإكلينيكية شارك خلال هذه الفترة في فعاليات اللقاء السنوي العملي الرابع للجمعية الصيدلية السعودية “سيفا 2021” الذي يستقطب الدول الرائدة في مجال علم الصيدلة، إضافة إلى مشاركة برنامج الإقامة السريرية في المؤتمر الدولي السنوي للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، حيث اهتم المؤتمر بممارسة الصيدلة الإكلينيكية، وهدف إلى تحقيق إلى رؤية المملكة 2030، والدروس المستفادة من جائحة كوفيد19 ، وتم تقديم العديد من المحاضرات التوعوية و الندوات العلمية للممارسين الصحيين في مجال الصيدلة وأحدث البروتوكولات العلاجية.

وأضافت: بلغ عدد المستفيدين من خدمة توصيل البريد الدوائي حتى نهاية الربع الثالث لعام 2021، 12109 مرضى.

يذكر أن إدارة الخدمات الصيدلانية تقدم خدماتها للمرضى المنومين ولمراجعي أقسام الطوارئ ومرضى الخروج من التنويم، إضافة إلى مراجعي العيادات الخارجية.