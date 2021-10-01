يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب، ندوة مع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق.

وأعلن الكتاب الدكتور سعود كاتب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه وبدعوة كريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة، سيتشرف بتقديم وإدارة الحوار مع الأمير تركي الفيصل، وذلك ضمن فعاليات المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً.

انطلاق معرض الرياض للكتاب:

وفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه للزوار بدءًا من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2021م، من الساعة 10 صباحًا وحتى 11مساء، في موقعه الجديد بواجهة الرياض، تحت شعار “وجهة جديدة، فصل جديد”، والذي تحضر فيه جمهورية العراق الشقيقة كضيف شرف لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.

ضيف شرف المعرض:

وتحتفي وزارة الثقافة بضيف الشرف جمهورية العراق، حيث يستعرض معرض العلاقات السعودية العراقية صورًا للملك عبدالعزيز وملوك المملكة العربية السعودية خلال زيارتهم للعراق، إلى جانب زيارة المسؤولين العراقيين للمملكة، فيما تثري “جادة الثقافة” تجربة الزوار في جو ثقافي بمجرد تجوّلهم في أرجائها، بدءًا من محاكاة “شارع المتنبي” الواقع في قلب بغداد، والذي يعود إلى أواخر العصر العباسي، واشتهر منذ ذلك الزمان بازدهار مكتباته واحتضن أعرق المؤسسات الثقافية، وظل إلى اليوم يعج بالباحثين عن أخبار الثقافة والمجتمع.