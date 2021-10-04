بموافقة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، قرارًا بتعيين الشيخ سعيد بن رافع بن زارع العميري الشهري شيخًا لقبيلة العُمرة بني شهر ، خلفًا للشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع رحمه الله .

ورفع الشيخ سعيد بن رافع شكره وامتنانه لقيادة هذه البلاد ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير عسير، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهامه بما يرضي الله عز وجل ، ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

صحيفة ”المواطن“ تهنئ الشيخ سعيد بهذه الثقة.