عقدت لجنة حقوق الإنسان – إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، بمقر المجلس بالرياض، اجتماعًا مع سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمملكة هولندا الدكتورة بهية تهذيب، وذلك في إطار زيارتها الرسمية التي تقوم بها للمملكة حاليًا.

جهود المملكة لتعزيز حقوق الإنسان

وفي مستهل الاجتماع اطلع الدكتور هادي اليامي الجانب الهولندي على جهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان، موضحًا آلية عمل مجلس الشورى والأدوار التي يقوم بها وفقًا لاختصاصاته الرقابية والتشريعية، كما أبرز اليامي ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان في المجلس من دراسة الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان من تقارير سنوية أو دراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها وغيرها من الموضوعات التي تدخل في اختصاص اللجنة.

واستعرض الدكتور اليامي خلال الاجتماع عددًا من الأنظمة والتشريعات التي درسها المجلس في هذا الإطار، ومن ضمنها مشروع نظام الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصي، مشيراً إلى جوانب تمكين المرأة في العمل البرلماني بمجلس الشورى.

التشريعات الجديدة في السعودية

بدورها، أعربت سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية الهولندية عن سعادتها بهذا الاجتماع، مشيدةً بالتشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها سمو ولي العهد، معربةً عن إعجابها بما وصلت إليه المرأة السعودية وما حققته من إنجازات عطفاً على جهود تمكينها، ومشاركتها في صناعة القرار بشكل عام وعلى وجه الخصوص في مجلس الشورى، معبرةً عن سعادتها بالاهتمام الكبير والتطور الذي توليه حكومة المملكة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ودور مجلس الشورى في هذا الصدد، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع عضو المجلس عضو اللجنة الدكتورة أمل الشامان، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيرد، وعدد من مسؤولي السفارة الهولندية في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.