تلقى سعادة سفير مملكة الدنمارك أوله موسي الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد19 وذلك أثناء زيارته لمدينة الملك سعود الطبية.

وأكدت المدينة بأن الجرعة قدمت له بعد طلبه الشخصي، وبناءً على توجيهات وزارة الصحة بإعطاء الجرعة الثالثة لمن تجاوز الستين من العمر.

يذكر أن سعادة السفير اطلع على كافة الخدمات الطبية بالمدينة وأشاد بكل الجهود المبذولة في رعاية المرضى.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن هناك إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لبعض الفئات.