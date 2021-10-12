قام سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مدينة الملك سعود الطبية، حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي.

الاطلاع على مستشفيات المدينة وأقسامها

وتم خلال الزيارة إطلاع السفير والوفد المرافق له على مستشفيات المدينة وأقسامها، وتعريفه بأنظمة العمل والتقنيات، وعلى أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في الرعاية والعلاج، واستمع إلى شرح موجز لكافة الخدمات.

إشادة بحجم الرعاية بالمدينة

وأعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بحجم الرعاية التي تقدمها المدينة للمرضى والمراجعين، ومن جهود حثيثة لطواقمها، ووجود كفاءات طبية على مستوى عال، ومن تقنيات وخدمات راقية ومتطورة، مقدمًا شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة.