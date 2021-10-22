أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن تطبيقات نقل الركاب للسعوديين 100% سواء على المركبات الخاصة أو المنشآت، وإن سكان الرياض هم الأكثر استخدامًا لهذه التطبيقات ثم سكان مكة والشرقية والمدينة.

نشاط حيوي:

وأضاف الزويد، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة السعودية، أن نظام نقل الركاب بواسطة التطبيقات من أهم الأنشطة الحيوية وذات البعد الاقتصادي، وأن هيئة النقل عملت مع شركائها في الجهات المعنية على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لنمو هذا القطاع، حيث تم وضع اشتراطات في السيارات المستخدمة في نقل الركاب.

الرياض تتصدر:

ولفت إلى أن هذا النشاط بدأ في المملكة منذ عام 2017م ومنذ هذا التاريخ وحتى منتصف 2021م قدم قادة مركبات نقل الركاب أكثر من 300 مليون رحلة في أكثر من 113 مدينة.