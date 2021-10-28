تُعرض في الأول من نوفمبر المقبل مسرحية سلام مربع، أولى المسرحيات في موسم الرياض 2021، على مسرح بكر الشدي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وهي مسرحية كوميدية من بطولة أسماء شهيرة في المسرح المصري، على رأسهم الفنان محمد هنيدي، وأيتن عامر، ومحمد ثروت.

فكرة مسرحية سلام مربع

وتدور فكرة المسرحية حول قصة المغني “سيّد” وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، وتعكس المسرحية واقعًا اجتماعيًا تتضمنه العديد من اللفتات الكوميدية التي اعتادها المشاهدون خلال حضور أعمال من بطولة هنيدي.

موعد العرض

وتستمر عروض مسرحية “سلام مربع” حتى 5 نوفمبر ابتداءً من تاريخ بداية عرضها، ويبلغ عدد العروض المسرحية 5 عروض تتوزع على 6 أيام، ويبلغ أقل سنٍّ للحضور 7 أعوام، وتستوعب مقاعد مسرح بكر الشدي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” حضورًا يصل إلى 1000 شخص في اليوم.